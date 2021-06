Klaus Fassin ist tot. Der Gründer des Süßwarenherstellers Katjes ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Bernd Thissen/dpa

Emmerich am Rhein. Mit kleinen Lakritz-Kätzchen baute er ein erfolgreiches Unternehmen auf. Dabei setzte Klaus Fassin auch schon früh auf die Macht der Fernsehwerbung. Jetzt ist der Katjes-Gründer mit 89 Jahren gestorben.

Der Gründer des Süßwarenherstellers Katjes, Klaus Fassin, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Wie das Unternehmen am Firmensitz in Emmerich mitteilte, starb Fassin bereits am Wochenende.Der im niederländischen 's-Heerenberg aufgewachsene