Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Ein lustloser Handel an der Wall Street hat dem Dax den Wind aus den Segeln genommen.

Zum Schluss stand der deutsche Leitindex 0,23 Prozent tiefer bei 15.640,60 Zählern.Vor dem Start des Aktienhandels in New York hatte der Dax noch höher notiert. Mit den leichten Abschlägen an den US-Börsen am Nachmittag war der Rückfall ab