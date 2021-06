Nockenwellen liegen in der Produktion eines Automobilzulieferers auf einem Gestell.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

München. Die Industrie in Deutschland steht auch weit nach einem Jahr Corona-Pandemie vergleichsweise gut da. Einen leichten Rückgang verzeichnen nur wenige Branchen.

Die Deutsche Industrie will ihre Produktion weiter ausbauen, wenn auch nicht mehr so stark wie zuletzt. Der am Dienstag vom Ifo-Institut veröffentlichte Indikator der Produktionserwartungen für Mai liegt im Vergleich zum April um fünf Punkt