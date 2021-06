Neustart in Gastronomie und Handel läuft noch verhalten

Café-Besuch in Essen. Noch läuft das Geschäft in der Gastronomie wegen Auflagen wie Abständen und Testpflicht gebremst.

Roland Weihrauch/dpa

Berlin. Geschäfte öffnen wieder, Restaurants bewirten zumindest draußen. Trotz den Lockerungen der Corona-Auflagen sind Kunden vielerorts aber noch zurückhaltend.

Einkaufen im Laden oder Ausgehen in Restaurants und Kneipen ist nach Umfragen noch nicht wieder so angesagt wie vor der Corona-Krise. Obwohl in vielen Regionen Geschäfte und Restaurants unter Auflagen wieder geöffnet haben, zeigen sich die