Im Durchschnitt der 27 EU-Länder kostete die Kilowattstunde 21,34 Cent.

Sina Schuldt/dpa

Berlin. Nirgends in Europa ist der Strom für Haushalte so teuer wie in Deutschland. Als Hauptpreistreiber gelten Abgaben und Steuern. Seit langem wird deshalb über Reformen diskutiert.

Es ist kein begehrter Spitzenplatz, den Deutschland in dieser europaweiten Statistik einnimmt: Nirgendwo müssen Haushalte so viel für den Strom bezahlen wie im bevölkerungsreichsten EU-Land.Nach Zahlen des europäischen Statistikamts Eurosta