Bahn-Personalvorstand Martin Seiler: „Es würde kein Mensch verstehen, wenn die GDL jetzt einen Tarifkonflikt anzetteln würde.“

Wolfgang Kumm/dpa

Frankfurt am Main. Bei der Bahn ziehen die Buchungen wieder an. Sinkende Corona-Zahlen und gelockerte Regeln locken zum Sommer wieder mehr Menschen in die Züge. Doch es gibt noch einen Unsicherheitsfaktor.

Auf Fahrgäste der Deutschen Bahn kommen möglicherweise Warnstreiks zu. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Auch die vierte Verhandlungsrunde am Montag brachte keine Einigung. Die GDL hat j