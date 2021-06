Klimaaktivisten gegen VW - An Bagger und Schienen angekettet

Klimaaktivisten besetzen einen Turm auf dem Gelände des VW-Steinkohlekraftwerks in Wolfsburg.

Julian Stratenschulte/dpa

Wolfsburg. Aktivisten, die sich mit Transparenten von Kohlebaggern abseilen: Auf einer Baustelle von Volkswagen in Wolfsburg ist es am Morgen zu ungewöhnlichen Szenen gekommen. Es geht um die Mobilitätswende.

Im Kampf um eine Mobilitäts- und Energiewende haben Klimaaktivisten sich an Bagger und Schienen beim Autobauer Volkswagen gekettet. Rund 40 Aktivisten der Gruppe „Runter vom Gas“ sammelten sich am Freitagmorgen an einer Baustelle und einem