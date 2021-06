BMW will Lieferkette in China klimafreundlicher machen

BMW will seine klimaschädlichen Emissionen über die ganze Lieferkette hinweg reduzieren.

Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Peking. Nicht Autofahren ist der größte Klimasünder. Vielmehr entstehen die meisten CO2-Emissionen vorher in der Herstellung - erst recht bei Batterie-Autos. Hier setzt BMW auf dem größten Automarkt in China an.

Im Kampf gegen den Klimawandel nimmt sich BMW auf seinem größten Markt in China weitreichende Ziele zur Verringerung der Emissionen über die ganze Lieferkette vor. Wie China-Chef Jochen Goller am Donnerstag auf einem Spitzentreffen des Münc