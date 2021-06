BMW will Emissionen über ganze Lieferkette reduzieren

BMW will seine klimaschädlichen Emissionen über die ganze Lieferkette hinweg reduzieren.

Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Peking. Unternehmen, die klimaschädliche Emissionen vermeiden wollen, müssen sich ihre ganze Lieferkette anschauen. Der Autobauer BMW will das jetzt für seinen größten Absatzmarkt tun.

Zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes strebt BMW auf seinem größten Markt in China weitreichende Ziele für die gesamte Lieferkette an. Wie der China-Chef Jochen Goller auf einer BMW-Konferenz zu Nachhaltigkeit in Peking ankündigte, wil