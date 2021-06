Russland will Nord Stream 2 bis Jahresende fertigstellen

Im Streit über die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 treffen sich hochrangige Regierungsvertreter der USA und der Bundesregierung.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Sankt-Peterburg. Trotz des anhaltenden Gegenwinds geht Russland davon aus, dass die Gasleitung Nord Stream 2 in diesem Jahr fertiggebaut wird. Gegen das Projekt gehen nicht nur Umweltschützer auf die Barrikaden.

Russland will die Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz der Widerstände aus den USA und von deutschen Umweltschützern bis Ende dieses Jahres fertigstellen.Vize-Regierungschef Alexander Nowak sagte am Donnerstag am Rande des Internationalen Wir