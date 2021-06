Dax ohne Schwung nach Rekord am Vortag

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach dem Rekord am Vortag hat sich der Dax am Mittwoch mit einer eindeutigen Richtung schwer getan.

Am Nachmittag kam der Leitindex mit plus 0,02 Prozent auf 15.570,81 Punkten kaum voran. Am Dienstag war er bis auf ein Rekordhoch von 15.685 Zählern gestiegen, hatte dann aber einen Teil der Gewinne wieder abgegeben.Im Gegensatz zum Dax ge