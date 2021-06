Dax bleibt in Rekordnähe - MDax wieder mit Bestmarke

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Mittwoch mit moderaten Kursgewinnen zunächst in der Nähe seines am Vortag erreichten Rekordhochs gehalten.

Wenige Minuten nach der Eröffnung verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,35 Prozent auf 15.621,38 Punkte.Am Dienstag hatte er bis auf 15.685 Zähler zugelegt, am frühen Nachmittag dann aber einen Teil der Gewinne abgegeben - auch weil die W