Das Benzin wird in Deutschland immer teurer.

dpa/Julian Stratenschulte

München. In Deutschland müssen Autofahrer an der Tankstelle derzeit besonders tief in die Tasche greifen – die Benzinpreise sind auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren. Doch es könnte noch teurer werden.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich gegen weiter steigende Benzinpreise ausgesprochen. "Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind", sagte Scholz der