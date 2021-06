Passagiere stehen beim Check-in am Frankfurter Flughafen Schlange.

Boris Roessler/dpa

Bonn. Viele Bundesbürger scheinen nur darauf gewartet zu haben, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben oder zumindest gelockert werden. Allerdings sind nicht alle Altersgruppen gleich reisefreudig.

Die Infektionszahlen sinken und die Reiselust der Menschen in Deutschland wächst.„Die wöchentlichen Neubuchungsumsätze steigen jetzt von Woche zu Woche an - in der dritten Maiwoche übertreffen sie sogar das Umsatzniveau, das vor Corona im V