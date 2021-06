Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Mit einem Rekordhoch hat der Dax am Dienstag die zuletzt umkämpfte Marke von 15.500 Punkten hinter sich gelassen.

Er stieg in der Spitze bis auf fast 15.600 Punkte. Zuletzt stand er 1,07 Prozent höher auf 15.585,47 Punkte. Die Aussicht auf einen positiven Wochenstart der Wall Street nach dem Feiertag am Vortag in den USA treibe den Markt an, erläutert