Zweiräder im Norden am beliebtesten - Fahrradteile knapp

Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen über den Osterdeich in Bremen.

Sina Schuldt/dpa

Coburg. Von den Wachstumszahlen der Fahrradbranche können Autohändler nur träumen. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, dass es an Ersatzteilen fehlt. Im Norden Deutschlands scheint die Liebe zum Fahrrad am größten.

Corona-Pandemie und Fahrradboom in Kombination verschärfen zum Beginn der schönen Jahreszeit den Ersatzteilmangel für Zweiräder.Laut einer Umfrage sind Räder im Norden beliebter als im Süden, und es fahren mehr Männer als Frauen. Befragt wu