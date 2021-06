Vom Flughafen Münster/Osnabrück gehen Flugverbindungen in die ganze Welt.

Symbolfoto David Ebener

Osnabrück. Millionengrab oder Tor zur Welt? Am Sinn und Unsinn von kleineren (Regional-)Flughäfen scheiden sich die Geister. Und welche Auswirkungen hätte eine von den Grünen geforderte Abschaffung von Kurzstreckenflügen? Eine Spurensuche.

Am Flughafen-Drehkreuz Frankfurt herrscht an diesem Abend ein geschäftiges Treiben – obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland erst knapp unter 50 liegt und es noch keine Ferienzeit ist. Ganz anders wenige Stunden später in Hamburg. Al