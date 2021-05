Preise für gebrauchte Wohnmobile steigen teils stark an

Der Traum von der Unabhängigkeit hat seinen Preis.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Kleinmachnow. Der Traum vom alten VW-Bus existiert für viele Menschen wohl nicht erst seit der Corona-Krise. In der Pandemie sind aber auch andere gebrauchte Wohnmobile und Vans stark gefragt.

Wer sich in der Corona-Zeit ein gebrauchtes Wohnmobil zulegen will, hat dafür zuletzt immer tiefer in die Tasche greifen müssen.Angesichts des allgemeinen Camping-Booms zogen auch die Nachfrage und die Preise für gebrauchte Camper, Vans ode