Die erste Injektion ist geschafft. Doch reicht der unzuverlässig gelieferte Astrazeneca-Nachschub für die Zweitimpfung?

imago images/photothek/Ute Grabowsky

Berlin. Astrazeneca erfüllt seine Liefermenge nicht. Das bringt die Zweitimpfungen von Millionen EU-Bürgern in Gefahr. Auch in Deutschland?

Die EU-Kommission verzichtet auf eine Verlängerung des Liefervertrags mit dem säumigen schwedisch-britischen Corona-Impfstoffhersteller Astrazeneca. Wird nach dem 30. Juni also kein Vaxzevria mehr an Deutschland geliefert? Was passiert mit