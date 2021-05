Ein Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration bei der IHK Region Stuttgart im 2. Ausbildungsjahr, steckt an einem Server ein Netzwerkkabel ein.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. In der Pandemie zeigte sich, dass sich viele Schulen mit digitalem Unterricht schwer tun. Wie ist das aber in der Ausbildung? Die Kanzlerin setzt auf eine bundesweite Plattform.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drückt beim Ziel digitaler Lerninhalte in der Ausbildung aufs Tempo. „Die Zeit drängt, sonst entschwindet das alles in den quasi akademischen Bereich“, sagte Merkel am Freitag bei einer Online-Diskussion