Dax zum Ende der Handelswoche im Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax steuert auf ein versöhnliches Ende einer mäßigen Woche zu.

Am Freitagmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,56 Prozent auf 15.492,60 Punkte. Damit könnte er in der verkürzten Handelswoche nach Pfingsten doch noch ein knappes Plus schaffen. Für den Mai zeichnet sich ein Gewinn von mehr als zwei P