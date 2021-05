Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax ist am Donnerstagnachmittag nach vorübergehendem Dreh ins Plus wieder in negatives Terrain abgerutscht.

Zuletzt stand ein Minus von 0,24 Prozent auf 15.412,94 Punkte zu Buche. Für den MDax ging es um 0,46 Prozent auf 32.930,56 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,20 Prozent auf 4039,56 Zähler.Profitiert hatte der deutsch