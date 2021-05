„Nordlink“ verbindet Strommärkte in Deutschland und Norwegen

Gleichstrom-Erdkabel der Stromtrasse „Nordlink“ laufen in der Nähe von Büsum aus dem Erdreich zu einer sogenannten „Muffenstation“.

Carsten Rehder/dpa

Tonstad. Deutschlands Windstrom muss vom Norden in den Süden, um Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken zu ersetzen. Der dafür nötige Ausbau verläuft bisweilen holprig. Nun ist ein erster Meilenstein geschafft.

Das Städtchen Wilster in Schleswig-Holstein und das norwegische Dorf Tonstad stehen eher selten im Rampenlicht. Für die Energiewende in Europa sind sie aber so etwas wie Hotspots: Zwischen beiden Orten verläuft „Nordlink“, eines der weltwei