Vonovia will Deutsche Wohnen kaufen: Das sind die Folgen für Mieter

Die Balkone von Mietwohnungen in der Abendsonne. In vielen Städten wird bezahlbarer Wohnraum knapp.

Marcus Brandt

Osnabrück. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will sich mit Deutsche Wohnen zusammenschließen. Warum? Und was bedeutet das für die Mieter in Deutschland?

Auf dem deutschen Immobilienmarkt bahnt sich eine Großfusion an: Deutschlands größter privater Wohnungsvermieter Vonovia will die Nummer zwei auf dem Markt, Deutsche Wohnen, übernehmen. Dazu haben die beiden Konzerne eine Grundsatzvere