Bahn-Ticket: Das bringt die digitale Entschädigung Verbrauchern

Verspätungen durchkreuzen immer mal wieder so manche Reiseplan von Bahnfahrern.

imago/Ralph Peters

Osnabrück. Bahnfahrer können ab 1. Juni papierlos Entschädigungen beantragen. Dieses späte Angebot gibt Verbrauchern auch ein digitales Druckmittel in die Hand.

Die beste Nachricht am Gleis ist natürlich, wenn der Zug pünktlich eintrifft. Doch über diese Art der Verspätung bei der Bahn kann man sich als Vielfahrer mal freuen, rechtzeitig vor der Buchung der Sommerreise: Entschädigungen können in we