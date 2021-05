Arbeiten an Nord Stream 2 laufen weiter

Schlepper ziehen das russische Rohr-Verlegeschiff „Fortuna“ aus dem Hafen auf die Ostsee.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Lubmin. Ursprünglich sollten aus Naturschutzgründen erst Ende Mai wieder Rohre für die deutsch-russische Gasleitung verlegt werden. Nun gehen die Arbeiten bereits weiter. Es fehlen nur noch wenige Kilometer.

In der Ostsee baut das russische Verlegeschiff „Fortuna“ nun weiter an der umstrittenen deutsch-russischen Gasleitung Nord Stream 2.„Die „Fortuna“ arbeitet derzeit in deutschen Gewässern gemäß der vorliegenden Genehmigungen und der von den