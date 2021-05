Besatzungsmitglieder winken mit Handtüchern von den Balkons eines Aida-Kreuzfahrtschiffs, das in den Hafen von Rostock einläuft.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Rostock. Aida Cruises will wieder Touristen durch das westliche Mittelmeer schippern. Bei Landgängen ist man aber noch vorsichtig.

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises will vom 10. Juli an wieder Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer anbieten. Auf den zwei je einwöchigen Routen sollen auch Landgänge in einigen spanischen Häfen möglich sein, teilte das Unternehmen am Don