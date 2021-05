Deutsche Telekom will Mehrheit an US-Tochter

Telekom-Chef Tim Höttges: „Wir wollen die starke Entwicklung der vergangenen Jahre noch übertreffen.“

Oliver Berg/dpa

Bonn. Die Kontrolle über T-Mobile US hat die Deutsche Telekom bereits - nun will sie auch formell die Mehrheit an ihrem US-Ableger übernehmen.

Die Deutsche Telekom will die Mehrheit an ihrem US-Ableger T-Mobile US übernehmen. „Ja, wir wollen uns die Mehrheit an T-Mobile sichern“, sagte Telekom-Chef Tim Höttges auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns am Donnerstag in Bonn.Wann er die