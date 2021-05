Deutsche Telekom will bei Umsatz und Gewinn zulegen

Telekom-Chef Tim Höttges: „Wir wollen die starke Entwicklung der vergangenen Jahre noch übertreffen.“

Oliver Berg/dpa

Bonn. Die Telekom ist Europas größtes Telekommunikationsunternehmen. Auf dem Kapitalmarkttag in Bonn präsentiert Konzern-Chef Tim Höttges Wachstumspläne.

Die Deutsche Telekom will in den kommenden Jahren einen Gang hochschalten. Der Umsatz solle bis 2024 jährlich um ein bis zwei Prozent zulegen, teilte der Dax-Konzern in Bonn anlässlich seines Kapitalmarkttages mit.Das bereinigte operative E