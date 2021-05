Airbus hält an Plänen für Konzernumbau fest

Airbus bleibt hart: Trotz heftiger Proteste aus der eigenen Belegschaft hält der Flugzeugbauer an seinen Plänen zum Konzernumbau fest.

Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg. Airbus-Angestellte und die IG-Metall kritisieren den möglichen Umbau. Viele fürchten schlechtere Arbeitsbedingungen. Der Flugzeugbauer will sich aber nicht von dem Vorhaben abbringen lassen.

Trotz heftiger Kritik aus der Belegschaft hält der Flugzeugbauer Airbus an seinen Plänen für einen Umbau in der Fertigung fest. „Die Gründung von zwei neuen Unternehmen für die Flugzeugstruktur-Montage in Frankreich und Deutschland schreite