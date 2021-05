Regional, nachhaltig, bio: Viele Kunden achten im Supermarkt nicht nur auf den Geschmack, sondern auch darauf, woher das Produkt kommt.

Lino Mirgeler/dpa

Berlin. Wenn es ums Essen geht, interessieren sich die meisten für guten Geschmack. Doch viele wollen auch Informationen auf der Packung, wie Tiere einmal gelebt haben und woher die Produkte kommen.

Was im Supermarkt in den Einkaufskorb kommt, soll vor allem eins sein: lecker. Viele achten aber zusehends auch darauf, von wie weit her Lebensmittel kommen oder wie die Bedingungen in den Ställen sind. Und das könnte auf den generellen Kur