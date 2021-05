Immer mehr Deutsche können sich vorstellen, ein E-Auto zu kaufen.

dpa/Christoph Soeder

Frankfurt . Das Elektroauto scheint für viele Bürger immer interessanter zu werden, vor allem bei jungen Leuten und Städter.

Für fast jeden sechsten Deutschen kommt schon heute „grundsätzlich beim Autokauf nur noch ein E-Auto in Frage“, heißt es in einer Mobilitätsstudie der Versicherungsgesellschaft HUK Coburg. In Hamburg und Berlin sei das sogar schon jeder Fün