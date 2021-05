Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales (SPD) spricht am Rednerpult im Bundestag. Der Bundestag debattiert über die unternehmerische Sorgfaltspflicht von Lieferketten.

Magdalena Tröndle/dpa

Berlin. Keine Kinderarbeit bei globalen Zulieferern deutscher Unternehmen: Dafür will die Koalition mit einem neuen Gesetz sorgen. Doch bei Abgeordneten regt sich kurz vor dem geplanten Beschluss Widerstand.

Die Koalition hat das geplante Gesetz zur Einhaltung von Menschenrechten in internationalen Lieferketten quasi in letzter Minute von der Tagesordnung des Bundestags gestrichen. In der Anhörung zu dem Gesetzentwurf seien noch Fragen der Unte