Das Logo des Commerzbank an einer Filiale in Sichtweite der Zentrale der Commerzbank in Frankfurt am Main.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Die Commerzbank machte ihren Aktionären Hoffnung auf bessere Zeiten - mal wieder. Der neue Konzernchef Knof lässt keine Zweifel an seiner Entschlossenheit. Er kann auf Rückendeckung des Aufsichtsrates bauen.

Nach Personalquerelen und Milliardenverlust 2020 will die neue Commerzbank-Führung das Institut mit Tempo in eine erfolgreichere Zukunft führen. „Ich verspreche Ihnen: Ich werde nicht lockerlassen, bis wir am Ziel sind“, betonte der seit Ja