Bei Getränkeverpackungen liegt der Karton aus mit Kunststoff beschichtetem Papier noch immer weit vorne.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Verpackungen sind notwendig. Doch eigentlich will man nur das, was von ihnen umhüllt wird. Bei der Art und den verwendeten Materialien hat sich im Laufe der Geschichte so einiges getan.

Schnell weg damit! Sie stört bloß. Steht zwischen dem gewünschten Produkt und dem Konsumenten. Macht im Zweifel auch noch ein schlechtes Gewissen - von wegen Plastikmüll und so.„Die Verpackung ist immer das, was die Leute nicht haben wollen