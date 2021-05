Ein Schaufenster eines Ladens für Berufsbekleidung in der Neustadt in Dresden

Düsseldorf. In der Pandemie kaufen viele Verbraucher wieder häufiger im eigenen Stadtviertel ein. Die Fußgängerzonen in der Innenstadt sind dagegen verwaist. Sind die Quartiere die besseren Innenstädte?

Die Corona-Krise hat in Deutschland nicht nur dem Onlinehandel einen massiven Boom beschert, auch das Einkaufen im eigenen Stadtviertel oder im „Laden um die Ecke“ erlebte eine Renaissance. „Lokale Läden haben in der Pandemie an Relevanz ge