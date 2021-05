Umfrage: Neue Liebe zum Auto in der Corona-Krise

Eine Umfrage bestätigt den Eindruck, dass Menschen in der Corona-Krise am liebsten Auto fahren.

Peter Kneffel/dpa

Coburg. Volle Straßen, halb leere Linienbusse: In den Städten deutet der Augenschein darauf hin, dass viele Bürger in der Corona-Krise am liebsten mit dem Auto fahren. Eine Umfrage bestätigt das.

Das Auto ist nach einer neuen Umfrage mit großem Abstand beliebtestes Verkehrsmittel in Deutschland - zusätzlich befeuert durch die Corona-Pandemie. Öffentliche Verkehrsmittel wie Bahn und Bus hingegen rangieren noch hinter dem Fahrrad.Das