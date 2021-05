Jonas Klüter/dpa

Hamburg. Betriebsräte und IG Metall protestieren am Dienstag gegen den Konzern-Umbau.

Die Airbus-Beschäftigten machen gegen die Pläne der Konzernleitung mobil: Mit einem Aktionstag wollen sie am morgigen Dienstag gegen die angekündigte Ausgliederung der Strukturmontage in eine neue Tochtergesellschaft demonstrieren – an alle