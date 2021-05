Nord Stream darf Leitung in deutschen Gewässern legen

Schlepper ziehen das russische Rohr-Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ aus dem Seehafen Richtung Ostsee.

Jens BŸttner/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg. Die Arbeiten in deutschen Gewässern waren zunächst aus Gründen des Vogelschutzes gestoppt worden - nun gibt eine Behörde grünes Licht für die Ablage der Nord Stream 2 auf dem Meeresboden.

Die Gaspipeline Nord Stream 2 darf im Mai auf zwei Kilometern Länge in deutschen Gewässern auf dem Meeresgrund abgelegt werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg ordnete dazu am Montag die sofortige Vollzieh