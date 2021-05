Lingen. Die Firma Zech aus Lingen begleitet mit hochspezialisierten Mitarbeitern unterschiedlichste Bauvorhaben. Das Ziel dabei lautet stets Mensch und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen zu schützen.

Es war eine Vorlesung zum Thema „Technische Akustik“ im Rahmen seines Studiums der Versorgungstechnik, die den beruflichen Weg von Diplom-Ingenieur Siegfried Zech nachhaltig prägen sollte. Heute ist der Lingener geschäftsführender Gesellschafter der 1998 gegründeten Zech Ingenieurgesellschaft mbH mit den Spezialgebieten Immissionsschutz, Arbeitsschutz und Bauphysik. Ob Geräusche, Erschütterungen oder Luftschadstoffe: Als akkreditiertes Prüflabor und benannte Messstelle nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz hat sich die Firma Zech breit aufgestellt, um verschiedene Anwendungsgebiete aus einer Hand bedienen zu können.

Der Kundenkreis, der sich vorwiegend auf die Region Weser-Ems erstreckt, reicht von Kommunen über Industrie-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Gastronomiebetriebe bis hin zu Sportvereinen. Zech begleitet Bauvorhaben von der Prognose für das Genehmigungsverfahren bis zum Betrieb, nimmt Messungen vor, erstellt Gutachten und Nachweise und steht beratend zur Seite. Das Ziel ist dabei stets, Menschen und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen wie Lärm, Erschütterungen, Gerüchen oder Luftschadstoffen und Staub zu schützen. Auf dem Gebiet der Bauphysik geht es weiterhin darum, eine bestmögliche Atmosphäre und Behaglichkeit – etwa mit Blick auf Akustik und Wärmeschutz – in allen Räumen zu erreichen.

Einarbeitungszeit beträgt meist mehr als zwei Jahren

Vor 23 Jahren mit fünf Mitarbeitern an den Start gegangen, wuchs das Unternehmen schnell heran. Bereits 2003 erfolgte der Umzug von der Loosstraße an den heutigen Standort am Hessenweg 38 in Lingen. 16 Beschäftigte zählte der Betrieb zu jener Zeit. 2015 begann die Planung für den Neubau eines Bürogebäudes, welches man 2017 in direkter Nachbarschaft zum Bestandsbau beziehen konnte. Heute gehören dem Unternehmen 53 Mitarbeiter an, von welchen allein 29 den Titel Doktor, Diplom-Ingenieur, Diplom-Physiker, Bachelor of Engineering oder Bachelor/Master of Science tragen.

„Es gibt hier aber keinen Ingenieur oder Techniker, der macht, was er gelernt hat“, bringt Siegfried Zech den hohen Spezialisierungsgrad seiner Belegschaft auf den Punkt. Die Einarbeitungszeit betrage in der Regel mehr als zwei Jahre. Entscheidend für die erfolgreiche Arbeit sei die Bündelung des speziellen Fachwissens der Mitarbeiter, die in Teams die Untersuchungen durchführen. Durch das Vier-Augen-Prinzip werde die fachliche Qualität garantiert.

Angesichts der vielfältigen Aufgaben kommen im Zuge der Prüf- und Messverfahren auch die unterschiedlichsten Instrumente zum Einsatz: Der „Blower-Door-Test“ stellt etwa mittels Ventilator die Luftdichtheit eines Gebäudes fest, im betriebseigenen Akustikprüfstand werden unter anderem Baustoffe auf ihre akustischen Eigenschaften hin geprüft und in den Physik- und Chemielaboren erfolgen täglich verschiedenste Untersuchungen um die Konzentrationen von Luftinhaltsstoffen festzustellen.

16.299 Einzelprojekte von 5.144 Auftraggebern

Seit der Firmengründung hat Zech aktuell 16.299 Einzelprojekte von insgesamt 5.144 Auftraggebern abgewickelt. Der Jahresumsatz lag 2020 bei rund 3,5 Millionen Euro. „Wir freuen uns über eine hohe Dauerkundenbindung“, erklärt Geschäftsführer Zech. Seit 2019 gliedert sich das Unternehmen in die Zech GmbH & Co. KG, die Zech Umweltanalytik GmbH und die Zech Ingenieurgesellschaft mbH.

„Entweder wir finden einen Weg oder wir machen einen“, lautet das ehrgeizige Firmenmotto. Dies bedeutet etwa, bei kritischen Messwerten auch entsprechende Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation aufzuzeigen. Die Arbeit umfasst insofern nicht nur die Dokumentation, sondern auch die Aufklärung des Sachverhalts, um letztlich Lösungen zu schaffen. Grundlage allen Handelns ist die Neutralität: Diese bildet gleichzeitig die Voraussetzung für die Akkreditierung als anerkannte Messstelle. Alle fünf Jahre muss diese bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) neu beantragt werden, wobei es ein umfassendes Qualitätshandbuch zu beachten gilt.

Lingen: Dynamische Stadt mit gutem Branchenmix

Ein großes Lob spricht Siegfried Zech, der 1960 in Prenzlau geboren wurde und im Alter von einem Jahr ins Emsland kam, dem Standort Lingen aus: Es handle sich um eine „dynamische, attraktive Stadt“, die hinsichtlich ihrer Wirtschaft einen „guten Branchenmix“ zu bieten habe. Durch verschiedene Mitgliedschaften, etwa im Wirtschaftsverband Emsland sowie in der Ems-Achse, möchte das Unternehmen Zech seinen Beitrag leisten, um die Region weiter voranzubringen. So wurde die Zech Ingenieurgesellschaft im Jahr 2018 gar für den Emsländischen Unternehmenspreis in der Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“ nominiert. Auch Siegfried Zech selbst ist bekannt für seinen vielschichtigen ehrenamtlichen Einsatz – unter anderem bekleidet er leitende Funktionen im Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Johannes-Gemeinde Lingen, im Sportverein Olympia Laxten sowie in der Ortsgruppe Meppen/Lingen der weltweiten Kinderförderorganisation Kiwanis.

An seiner Arbeit schätzt der Zech-Geschäftsführer besonders, täglich vor neue Herausforderungen gestellt zu werden. Dabei treffe er auf Menschen, die freundlich sind und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit eingehen. Er sei sich der großen Verantwortung seines Unternehmens bewusst: „Aber wenn wir etwas zusagen, dann funktioniert das auch – und wir stehen dazu.“