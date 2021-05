Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat einen durchwachsenen Start in die neue Woche erwischt.

Der Dax notierte am Nachmittag 0,13 Prozent niedriger bei 15.396,45 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex um 1,4 Prozent zugelegt und damit doch noch eine leicht positive Wochenbilanz geschafft. Für den MDax ging es am Montag um 0,07 Pro