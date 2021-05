Bahn will bei Tarifrunde am Montag Angebot vorlegen

Das Logo der Bahn ist auf der Front eines ICE im DB-Fernverkehrswerk zu sehen. (Symbolbild)

Bernd Thissen/dpa

Berlin. Das Angebot soll unter anderem die Corona-Schäden auffangen: In der dritten Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn und GDL könnte am Montag Bewegung in die Verhandlungen kommen.

Die Deutsche Bahn hat für die nächste Tarifrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an diesem Montag ein Angebot angekündigt. „Wir legen ein Angebot vor, das hilft, die Corona-Schäden zu bewältigen und die Interessen der B