Kreuzfahrt-Branche startet Saison in Deutschland

Einwohner der Hansestadt Rostock und Kreuzfahrtfans begrüßen das Kreuzfahrtschiff "Aidasol" beim Einlaufen in den Hafen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg/Kiel. „Leinen los“ zur Kreuzfahrtsaison 2021. Wie im vorigen Sommer versucht die Kreuzfahrtbranche mit Kurztrips den Neueinstieg in das Milliardengeschäft mit dem Urlaub auf See.

Kreuzfahrtfans können die Koffer packen: Am Pfingstwochenende startet die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche in Kiel die Saison in Deutschland. Nach dem ersten Coronaschock und dem sommerlichem Neustart 2020 sowie dem erneutem Lockdown im