Dax schließt im Plus - Gewinne nach turbulenter Woche

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Der Dax hat seinen jüngsten Rücksetzer weiter hinter sich gelassen.

Dank der abermals erholten Wall Street schloss der deutsche Leitindex am Freitag 1,43 Prozent höher bei 15.416,64 Zählern.Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von 0,11 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 1,41 Proze