Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Inflationssorgen haben den deutschen Aktienmarkt auf den tiefsten Stand seit Ende März gedrückt.

Der unerwartet kräftige Anstieg der US-Verbraucherpreise hatte am Vortag den Ausverkauf an der Wall Street befeuert. In diesem Sog rutschte der Dax am Donnerstag kurz nach dem Handelsauftakt erstmals seit gut einer Woche unter die Marke vo