Nach Angriff auf Pipeline: Engpässe an US-Tankstellen

„No Gas“ (kein Benzin) steht an einer Tankstelle in Bethesda, einem Vorort der US-Hauptstadt Washington.

Can Merey/dpa

Washington. Eine große US-amerikanische Pipeline wird von Cyberkriminellen lahmgelegt. Nun wird an immer mehr Tankstellen im Südosten des Landes das Benzin knapp.

Nach dem Cyberangriff auf die größte Benzin-Pipeline in den USA ist es im Südosten des Landes zu Engpässen an Tankstellen gekommen.Der Experte Patrick De Haan von der Marktanalysefirma Gasbuddy teilte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf Tw