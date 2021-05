Die Inflationsrate in den USA war im April so hoch wie seit vielen Jahren nicht.

Washington. Eine so hohe Inflationsrate wie im April hat es in den USA lange nicht gegeben. Experten sind erstaunt über das Ausmaß des Preisanstiegs.

Die Inflation in den USA hat im April überraschend stark zugelegt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Lebenshaltungskosten um 4,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist die höchste Rate seit S