Standorte in Sachsen kommen bis 2027 in die VW AG

Die Volkswagen Sachsen GmbH - hier der Standort in Zwickau.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Zwickau. Das Ost-West-Gefälle soll bei Volkswagen der Vergangenheit angehören: Für die Mitarbeiter in Sachsen gilt bald der Haustarif des Konzerns. Auch die Arbeitszeit wird schrittweise angeglichen.

Volkswagen holt seine drei sächsischen Standorte Zwickau, Chemnitz und Dresden in den kommenden Jahren unter das Dach der VW AG.Die rund 10.000 Beschäftigten des größten Autobauers Europas, der in Ostdeutschland bislang die eigenständige To