RWE hat Zahlen für das 1. Quartal bekanntgegeben.

Roland Weihrauch/dpa

Essen. Der Energiekonzern RWE produziert weniger Strom mit Braunkohle. Ersetzt wurde sie zuletzt vor allem durch einen anderen fossilen Energieträger.

Der Energiekonzern RWE hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres die Unwägbarkeiten des Wetters zu spüren bekommen. Die Jahrhundertkälte in Texas und das geringere Windaufkommen in Nord- und Mitteleuropa in diesem Frühjahr haben den Gewi