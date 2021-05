Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Inflationsbedenken haben die Anleger am Dienstag auch am deutschen Aktienmarkt in die Flucht getrieben.

Nach zuletzt vier Erholungstagen gab der Leitindex Dax mit 15.034,66 Punkten deutlich nach.Ein Abschlag von 2,37 Prozent ließ die bisherige Bestmarke von gut 15.501 Punkten in die Ferne rücken. Der MDax büßte zuletzt sogar 3,11 Prozent auf